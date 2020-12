İŞKUR üniversite öğrencilerine rehberlik edecek

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında imzalanan İŞKUR Kampüs Hizmetleri İşbirliği Protokolü ile üniversite öğrencilerine rehberlik hizmeti veriliyor.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven tarafından imzalanan protokolle, Üniversite Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan İŞKUR Kampüste projesi ile İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilere gelecek planlaması noktasında profesyonel destek veriliyor. İmzalanan protokol doğrultusunda pandemi nedeni ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde üniversite öğrencilerine iş gücü piyasasında kendilerine uygun nasıl iş alanları bulabilecekleriyle ilgili gelecek kaygısına kapılmadan alternatif iş olanakları konusunda bilgiler veriliyor.



“Üniversitemizde online olarak öğrencilerimize ulaşıyoruz”

Üniversite öğrencilerine danışmanlar tarafından bilgilendirmelerin yapılmaya başlandığını belirten Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven, “Biz İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Ağrı İŞKUR Müdürlüğü olarak protokol imzaladık. Daha önceki yıllarda İŞKUR Kampüste protokolü imzalamıştık. Önceki yıllarda malumunuz pandemi yoktu. Ayın ve haftanın belli günlerinde üniversitemize gelip stantları açıyorduk. Stantlarımızda üniversitede öğrencilerimiz geliyordu. Biz İŞKUR’un desteklerine, teşviklerini anlatıyorduk. İş gücü piyasası ile ilgili onlara yol gösteriyorduk. Onların soruları olduğu zaman cevaplıyorduk. Malumunuz pandemi sürecinden dolayı İŞKUR Kampüste protokolümüzle biz şu anda üniversitemizde online olarak öğrencilerimize ulaşıyoruz“ ifadelerini kullandı.



“Biz her zaman gençlerimizin yanındayız“

Üniversitede verilen eğitimlerle öğrencilerin kendini güvende hissettiğini ve iş hayatı ile ilgili kafalarındaki soruların çözüme kavuştuğunu dile getiren Güven, şunları aktardı:

“Üniversite öğrencileri iş gücü piyasası ile ilgili sorularını bize yöneltiyorlar. Onların kafasına takılan hususlar varsa onlara açıklık getiriyoruz. Şimdi üniversite öğrencilerimiz özellikle dördüncü sınıftan sonra bir hayat telaşesine giriyor. Yani gelecek endişesine kapılıyor. ‘Ben şimdi okulu bitireceğim ne yapacağım, nasıl olacak, iş bulabilecek miyim, aileme yük olmaya devam edecek miyim’ gibi düşüncelere kapılıyorlar. Şimdi üniversite öğrencilerimiz belli bir bölümü bitiriyor, sonrasında iş gücü piyasasında iş bulamayabiliyor. Bizim amacımız, gayemiz, niyetimiz şu; diyelim ki öğrenci işletme bölümünden mezun oldu. İşletme piyasasında iş bulamadığında biz onu başka sektörlerde iş bulması için yönlendiriyoruz. Bunun için meslek edinme kursu alması gerekiyorsa bu kursumuza yönlendiriyoruz. Sertifikalar alması gerekiyorsa bu anlamda yardımcı oluyoruz. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, her şeyimizdir. Türkiye büyüyecekse gençlerimiz de büyüyecektir. İnşallah İŞKUR, üniversiteli öğrencilerimize vizyonunu, geleceğini ve iş gücü piyasasına dâhilliğini sağlama noktasında elinden gelen gayreti gösterecektir. “

