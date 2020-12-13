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Ağrı'da küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı

İHA

Ağrı'da küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı

Ağrı’da küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.
Ağrı merkez Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bir şahsa ait 40 adet küçükbaş hayvan çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 40 büyükbaş hayvanın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. 40 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi ve saha çalışmalarının ardından koyunların taşındığı kamyoneti tespit eden emniyet ekipleri kamyonet sürücüsü S.S. ve koyunların yarısının bulunduğu adreste ikamet eden E.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan zanlılardan E.A serbest bırakılırken kamyonet sürücüsü S.S ise adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen S.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan hayvanların yarısı sahibine teslim edilirken geriye kalan hayvanların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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