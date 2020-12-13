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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri vatandaşlara hizmet vermeye devam veriyor

İHA

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri vatandaşlara hizmet vermeye devam veriyor

Ağrı’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerleri vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için iş yerlerini açık tutuyorlar.
Korona virüs salgını nedeniyle cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları pazartesi sabahı saat 05.00’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında vatandaşlar kurallar gereği hafta sonunu evlerinde geçirirken, kısıtlamadan muaf olan iş yerleri ise vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları için hizmet vermeye devam ediyor. Fırınlar 24 saat hizmet verirken, market ve manavlarda ise bu durum belli zaman dilimleri arasında yapılıyor.

"Kısıtlamaların uygulanması gayet iyi oluyor"
Kısıtlamalardan dolayı işlerinde ciddi bir yoğunluğun yaşanmadığını ancak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına iş yerini açık tuttuğunu dile getiren esnaf Abdullah Demirkol, “İnsanların korona virüsten kurtulması için kısıtlamaların uygulanması gayet iyi oluyor. Bu kısıtlamaların uygulanamadığı dönemlerde vatandaşlarımız dışarıya çıkamıyor. Bizler de Ağrı esnafları olarak istediğimiz kazancı elde edemeyeceğimizi bildiğimiz halde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına buradayız"
Kısıtlama döneminde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına 24 saat hizmet verdiklerini kaydeden fırıncı Yusuf Tahtalı, “Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlarımıza 24 saat hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına buradayız. Gelen müşterilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Müşteri yoğunluğunun yaşandığı anlarda sırayla ve belli bir düzene göre içeri alarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde müşterilerimizin siparişlerini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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