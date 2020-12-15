Ağrı’da yoğun sis etkili oldu

'Sizce kim bu bebek?'

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Ağrı kent merkezinde oluşan yoğun sis kenti etkisi altına aldı.

Ağrı’da sabah saatlerinde oluşmaya başlayan sis kısa sürede yoğunlaşarak kenti etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Ağrıİran ve AğrıErzurum karayolunda ulaşım ise güçlükle sağlandı. Etkisini göstermeye devam eden sis nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyrederken vatandaşlar da ev ve iş yerlerine gitmekte zorluk çekti.

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