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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da yoğun sis etkili oldu

İHA

Ağrı’da yoğun sis etkili oldu

Ağrı kent merkezinde oluşan yoğun sis kenti etkisi altına aldı.
Ağrı’da sabah saatlerinde oluşmaya başlayan sis kısa sürede yoğunlaşarak kenti etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Ağrıİran ve AğrıErzurum karayolunda ulaşım ise güçlükle sağlandı. Etkisini göstermeye devam eden sis nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyrederken vatandaşlar da ev ve iş yerlerine gitmekte zorluk çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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