Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden URAP 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Büyük Başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden URAP 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Büyük Başarı

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden URAP 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Büyük Başarı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2966’ncı sıraya yükseldi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ilk kez 3 bin üniversite içerisine girme başarısı gösterdi. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni YÖK vizyonu çerçevesinde konulan hedeflere ulaşma noktasında yürütülen akademik çalışmaların başarıyı da beraberinde getirdiğini belirtti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde üniversite sıralamaları üzerine çalışmalar yürüten URAP Laboratuvarı’nın 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralaması yayınlandı. Makale, atıf, toplam doküman ve atıfların ilgili alan içerisindeki etkisi ile uluslararası iş birliği oranı gibi temel göstergelerin dikkate alındığı URAP Akademik Performans bazlı 2020 Dünya Sıralamasında, Harvard Üniversitesi, Toronto Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi ilk üç sırayı aldı.
Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi listeye giren ilk üç Türk Üniversitesi olurken, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, bu prestijli sıralamada kuruluşundan bu yana ilk kez ilk 3000 içerisine girme başarısını gösterdi. AİÇÜ, son yıllarda büyük bir ivme kazandırdığı akademik çalışmalar ve araştırmalar sonucu makale ve atıf göstergeleri için en güvenilir kaynaklardan olan Web of Sciences tabanlı InCites verileri dikkate alınarak oluşturulan URAP Dünya Üniversiteler Sıralamasında büyük bir başarıya imza attı. Akademik performans açısından çıtayı hergeçen yıl daha da üst sıralara taşıyan AİÇÜ, daha yüksek hedefleri amaçlayarak yoluna kararlılıkla devam ediyor.
AİÇÜ’nün yeni YÖK vizyonu çerçevesinde konulan hedeflere ulaşma noktasında önemli bir başarı gösterdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, göreve başladığı günden bu yana akademik vizyonu geliştirmeye ve bilimsel araştırma potansiyelini arttırmaya yönelik belirledikleri hedeflere akademisyenlerin özverili çabalarıyla istikrarla ilerlediklerini, böylelikle vizyoner ve planlı çalışmanın sonucunda URAP Dünya Sıralamasında ilk 3000 Üniversite arasında yer aldıklarını söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “URAP Akademik performans temelli 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında yaklaşık 25 bin üniversite içerisinde ilk %15’lik dilimde yer alarak elde ettiğimiz bu önemli başarı; ülkemizin 2023 ve 2071 vizyonu bağlamında ele alındığında; Türk Üniversitelerinin uluslararası bilim arenasında başarılarının çok kısa bir sürede katlanarak artacağının işaretidir. Üniversitemiz, bu güzel başarıyı elde etmesine katkı sunan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, birlikberaberlik içerisinde çalışarak Üniversitemiz adına nice güzel başarılara imza atacağımıza dair inancımı paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da belediye çalışanları soğuk havalara rağmen çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı’da belediye çalışanları soğuk havalara rağmen ...
Ağrı Belediyesi’nden caddelere dekoratif tabela
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi’nden caddelere dekoratif tabela
Ağrı'da sokakta uyuşturucu satanlara operasyon: 14 tutuklama
YEREL HABERLER Ağrı'da sokakta uyuşturucu satanlara operasyon: 14 ...
Ağrı’da uyuşturucu ticareti yapan 14 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı’da uyuşturucu ticareti yapan 14 kişi tutuklandı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan teşekkür mesajı
Başkan Yıldız “Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız”
YEREL HABERLER Başkan Yıldız “Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında ...
Ağrı’da yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da yoğun sis etkili oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X