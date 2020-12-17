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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu

İHA

Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu

Ağrı’da çıkan yangında 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Özgür Murat'ın geride kalan ailesi için Kızılay Ağrı Şubesi tarafından başlatılan kampanya sonucunda toplam 299 bin 586 TL toplandı.
Ağrı’da çıkan yangında hayatını kaybeden çocuklarını kurtarmak isterken 2 çocuğuyla beraber hayatını kaybeden baba Özgür Murat’ın geride kalan ailesine yeni bir ev yapılabilmesi için Kızılay Ağrı Şubesi tarafından başlatılan “Ev Yardım Kampanyası” sonucunda toplamda 299 bin 586 TL para toplandı. Kızılay binasında düzenlenen,” Ev Yardım Kampanyasının” kapanış programında basın açıklaması yapan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Kızılay tarafından başlatılan bu kampanyayı Ağrı halkının sahiplendiğini ve aileye yardımcı olabilmek için seferber olduklarını dile getirdi.

“İnsanların yüreğinin yandığını gelen paraları yapılan açıklamalardan anlıyoruz”
Yardım kampanyasının sonlandırılmasına rağmen bağışların devam ettiğini ve gelen tüm paraların yine Murat ailesine verileceğini söyleyen Orhan Tatlı, insanların aileye yardım edebilmek için hesabında kalan son parayı bile gönderdiğini vurgulayarak, “Yaptığımız bu kampanya çok muazzam bir etki gösterdi. Türkiye’nin tamamının, yurtdışında yaşayan ve yıllar önce bu memleketten ayrılmış olan tüm insanların gönlünün ve kalbinin harekete geçmesini sağladı. Bizi arayıp ağlayarak ne yapabiliriz diye çırpınırcasına irtibata geçtiler. Kampanyanın birinci gününde 231 tane bağışçımız kampanya destek verdik. Kampanyanın bugün geldiği son noktada bin 591 tane bağışçımız bu işe destek verdi gönül verdi. Yardım kampanyamıza ilk gelen miktar 15 TL oldu. Bir ablamız para göndererek engelli Çocuğumun kumbarasındaki parayı gönderiyorum çocuğum haberleri gördük destek vermek istedi dedi. İnsanların yüreğinin yandığını gelen paraları yapılan açıklamalardan anlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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