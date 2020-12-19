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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Çelebi açıkladı: Doğubayazıt ÖSYM merkezi oldu

İHA

Milletvekili Çelebi açıkladı: Doğubayazıt ÖSYM merkezi oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yaptıkları görüşmeler sonucunda Doğubayazıt ilçesinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi olarak kabul edildiğini açıkladı.
Ağrı’nın ve vatandaşların ihtiyacına yönelik proje ve çalışmalara ağırlık veren AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı merkezde bulunan sınav merkezinin il geneline yaygınlaştırılması amacıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile birçok kez görüştü. Milletvekili Çelebi’nin yaptığı görüşmeler sonucunda, Ağrı’nın en büyük ilçelerinden olan Doğubayazıt ÖSYM Sınav Merkezi olarak kabul edildi.
ÖSYM’nin yaptığı sınavlara adayların artık Doğubayazıt’ta girebileceğini belirten Çelebi, “ÖSYM; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi hem öğrenciler hem devlet memurları olmak isteyen adaylar için her yıl birçok sınav yapıyor. İlimizde sadece Ağrı merkezde ÖSYM Sınav Merkezi vardı. Girişimlerimiz sonucu Doğubayazıt da sınav merkezi oldu. İnşallah önümüzdeki yıl, bir başka ilçemiz daha ÖSYM Sınav Merkezi olacak. Böylece hemşehrilerimizin, bu sınavlar için başka yerlere gitmesine gerek kalmayacak. Hayırlı olmasını diliyor, ÖSYM Başkanımız Sn. Halis Aygün’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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