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Akademisyenlere siber güvenlik ve ağ güvenliği eğitimi AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’ın başkanlığında yapılan sertifika törenine katıldı

İHA

Akademisyenlere siber güvenlik ve ağ güvenliği eğitimi AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’ın başkanlığında yapılan sertifika törenine katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında online olarak gerçekleştirilen Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Eğitim Projesi Sertifika Törenine katıldı.
YÖK ve CİSCO arasında dijital eğitim alanında 16 Mart 2020’te başlatılan iş birliği sonucunda Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesinde yer alan 24 üniversiteden akademisyenlere siber güvenlik ve ağ güvenliği konularında verilen eğitici eğitimlerinin ilk iki aşaması tamamlandı. Projenin ilk iki fazına katılan 63 akademisyenden 51'i eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan akademisyenlere yönelik YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında yapılan sanal sertifika törenine, Program Koordinatörü YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, projede yer alan üniversitelerin rektörleri, CISCO yetkilileri ve eğitmen eğitimi programında yer alan akademisyenler katıldı. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yeni YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini, içinde bulunulan süreçte bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projemizi 2018’in Aralık ayında başlatmıştık. Dijital yeterliliklerin artırılması amacıyla projenin ilk etabında 20 üniversitemizden 60 binin üzerinde öğrencimize ve 10 binin üzerinde öğretim elemanımıza dijital beceri eğitimi verdik. Bu farkındalık projesi ile sadece üniversitelerimizdeki potansiyeli harekete geçirmeye çalıştık, bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Nitekim geçtiğimiz Mart ayında başlayan ve halen devam eden pandemi sürecinde bu proje kapsamında verilen eğitimlerin önemli ölçüde faydasını gördük. Siber güvenlik ve ağ güvenliği konularındaki eğitim sürecini, eğiticilerin eğitimi olarak planladık. Eğitim alan akademisyenlerimiz üniversitelerindeki diğer akademisyenlere ve öğrencilerimize bu eğitimi aktaracaklar. Özellikle siber güvenlik konusunun içinde bulunduğumuz süreçte ne denli önemli bir alan olduğunu yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla hangi bölümde ya da programda öğrenim görürse görsün tüm öğrencilerimizde siber güvenlik konusunda bir farkındalığının oluşmasının dijital çağın bir gerekliliği olduğunu düşünüyoruz. Rektörlerimizden siber güvenlik eğitimlerini tüm öğrencilerimize yaymanızı istiyoruz” diye konuştu.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Pandemisi sürecinde dijital eğitimin ön plana çıktığını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, YÖK, ODTÜ ve CİSCO işbirliği ile gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Eğitim Programını başarılı bir şekilde tamamlayan akademisyenlerin üniversitede öğretim elemanları ve öğrencilere network ve siber güvenlik alanında eğitim verebileceklerini söyledi.
İlk iki fazda başarılı olan akademisyenlere sertifikalarının sunulmasının ardından projenin 3. Fazının tanıtımı yapıldı. Ocak Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 3. fazda yine Anadolu’dan seçilen 30 üniversiteden 90’a yakın akademisyene CİSCOODTÜ işbirliğiyle hazırlanan eğitim verilecek.

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