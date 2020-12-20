Ağrı’da kar kenti beyaza bürüdü

Ağrı’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı.

Ağrı'da ara ara yağan ancak etkisini bir türlü gösteremeyen kar, bu gece saatlerinde kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı yağan kar sabah saatlerinde kenti beyaz örtüyle kapladı. Sabah Ağrıİran ve AğrıErzurum karayolunda oluşan sis nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Ağrı Belediyesine bağlı ekipler yol çalışmaları yaparken, sisten dolayı kazalara sebebiyet vermek istemeyen sürücüler ise araçlarının farlarını yakarak düşük hızda yolculuklarına devam ettiler.



"Dün hava çok güzeldi, bugün uyandık her taraf beyaza bürünmüş"

Kar ve sisin etkili olduğu zamanlarda çok zorlandıklarını belirten taksici esnafı Sinan Ergül, “Bugün hafta sonu kısıtlamasının 2’nci günü. Dün hava çok güzeldi, bugün uyandık her taraf beyaza bürünmüş. Bugün bayağı bir siste oluşmuş durumda, bu yüzden bizler de zaman zaman zorlanıyoruz. Ancak bizler kısıtlamadan muaf olduğumuz için vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

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