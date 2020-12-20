Ağrı’da akşam saatlerinde sis etkili oldu

Ağrı’da akşam saatlerinde oluşan sis yoğunlaşarak kenti etkisi altına aldı.
Ağrı kent merkezinde önceki gece yağan kar kenti beyaz örtüyle kapladı. Gün içerisinde güneşin çıkmasıyla birlikte yağan karın bir kısmı erirken akşam saatlerinde ise kent merkezinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kısıtlamanın olmasından dolayı trafikte yoğunluk yaşanmasa da sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak düşük hızda seyretti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.