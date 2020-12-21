Saldırıya uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok



Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünün üniversite mezunu muhtarı Meryem Önkür (26), bir grup köylünün saldırısına uğradığını ileri sürdü. Saldırı sırasında cep telefonuyla görüntü çektiğini ve saldırganlardan şikayetçi olacağını söyleyen Önkür, "Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Meryem Önkür, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Doğubayazıt'a bağlı 250 haneli, 500 nüfuslu Dalbahçe köyüne muhtar oldu. Önkür, içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bir grubun saldırısına uğradı. Fiziki ve sözlü saldırıdan diğer köylülerin yardımıyla kurtulan Önkür, şikayetçi olacağını söyledi.

Saldırı anını cep telefonuyla kaydettiğini, ilgili kurumlara şikayette bulunacağını belirten Önkür, "Daha öncede aynı kişi ve kişilerin saldırısına maruz kaldım. Köye ve köylülerime hizmet yapmamı sürekli sözlü ve fiziki saldırıları ile engellemeye çalışan kişilerden çok rahatsız oldum, psikolojim bozuldu. Ben hizmet yapmaya çalışıyorum. Hizmetin karşılığı saldırı olmamalı. Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Sedat BUDAK

2020-12-21 14:08:40



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