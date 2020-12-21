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Leyla Aydemir cinayetinde şok gelişme Tutuklu amca Yusuf Aydemir tahliye edildi

İHA

Leyla Aydemir cinayetinde şok gelişme Tutuklu amca Yusuf Aydemir tahliye edildi

Ağrı’da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi.
Ağrı’da 2 Ekim günü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Leyla Aydemir’in öldürülmesine ilişkin karar davasında cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan iki yıl cezası da olan tutuklu amca Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aydemir’e cezasında indirim uygulanmadı. Öte yandan, sanık olarak duruşmaya katılan Yıldırım Artam, Ayşe Artam, Besim Dursun, Hatun Dursun, Mehmet Ali Aydemir ve Musa Aydemir hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Minik Leyla davasında karar bozuldu
Minik Leyla’nın karar davasından 3 ay sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuklanan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi. Verilen karar dilekçesinde “Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyetine sebebiyet verebileceği, tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğu gözetilerek tahliyesine, başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse derhal tahliyesinin sağlanması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Esas Masasına müzekkere yazılmasına, karar kesinleştiğinde dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, (I) bendindeki red kararı ve tahliye kararı yönünden kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Dairemize dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunulması, bir başka Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi veya İlk Derece Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi suretiyle, nihai olarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere Dairemiz nezdinde itiraz yolu açık, bozma kararı yönünden ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286/1 maddesi gereğince kesin olmak üzere 21/12/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi” denildi.

“Deliller daha iyi incelendikten sonra yeni karar verilecek”
Konuyla ilgili açıklama yapan Leyla’nın anne ve babasının avukat Erdoğan Tunç, “İstinaf mahkemesi Leyla’nın davasında 7 sanık hakkında ki kurulan hükmü tamamen bozup geri gönderdi. Mahkeme gerekçe olarak eksik inceleme ve eksik soruşturmayla karar verildiği için bu şartlar altında mahkeme hükmünün doğru olmayacağını daha iyi araştırıldıktan, deliller daha iyi incelendikten sonra ve bir takım usule uyulmama nedeninden dolayı böyle bir karar verildi. Bundan sonra ki süreçte incelenmesi gereken deliller yeniden incelenecek ve eksik kalan işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir karara gidilecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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