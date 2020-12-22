Minik Leyla davasında tahliye edilen amca Yusuf Aydemir’in avukatı kararı değerlendirdi "Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmemiştir"

Ağrı’da 2018 yılında dedesinin köyüne gittikten sonra bir anda ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir’in tahliyesi sonrası avukatı açıklamalarda bulundu.

Ağrı’da 2018 yılında dedesinin Bezirhane köyüne gittikten sonra bir anda ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir davasında suçlu bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir dün akşam saatlerinde Erzurum İstinaf Mahkemesince tahliye edildi. Amca Aydemir’in tahliyesi sonrası avukatlığını üstlenen Mehmet Fatih Kaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



‘Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmemiştir’

Leyla Aydemir davasında gereken derinlikte bir araştırma yapılmadığını ifade eden Yusuf Aydemir’in avukatı Mehmet Fatih Aydemir, “Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmemiştir. Bezirhane köyü dediğimiz köy 3040 haneden oluşmaktadır. Bu köyde olay günü bütün evlerde araştırma yapılması gerekirdi. Eğer soruşturma makamı o gün etkin bir araştırma ile köyde bir arama kararı alıp uygulasaydı Leyla'nın cesedi bir evde bulunabilirdi. Bu bir ihtimal dahi olsa uygulanması gerekirdi. Fail illaki Bezirhane köyünden biridir demek de istemiyorum ama etkin bir soruşturma kapsamında bunların yapılmaması büyük bir hatadır” dedi.



‘Yusuf Aydemir'in tahliyesiyle ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissettim’

Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim 2020 tarihinde görülen duruşmada Yusuf Aydemir’in elde yeterli miktarda somut delil olmamasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının haksız bir karar olduğunu ve bu haksız kararın Erzurum İstinaf Mahkemesinden geri döndüğünü söyleyen Kaya devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Leyla Aydemir dosyası ile ilgili istinaf mahkemesi dün itibariyle bir karar verdi. Bu karar doğrultusunda vekilliğini üstlendiğimiz Yusuf Aydemir tahliye edildi. Yusuf Aydemir'in tahliye edilmesi hususu ile ilgili gelişmeler yaşandı ve bu gelişmeler neticesinde Yusuf Aydemir'in tahliyesiyle ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Erzurum İstinaf Mahkemesinin kararına baktığımız zaman şu hususları söylemek mümkündür: Erzurum İstinaf Mahkemesince verilen kararda dosyada dinlenen 2 tane gizli tanık vardı, bu gizli tanıkların olayın başından itibaren şeffaf olmadıkları kanaatindeydik. Bütün savunmalarımızda biz bu hususu dile getirdik. Gizli tanıkların anlatımları tamamen duyuma dayalı olmakla birlikte yerel mahkeme bizim gizli tanıklara ulaşma arzumuzu tamamen reddetti. Erzurum İstinaf Mahkemesi ise bizim bu husustaki talebimizi kabul ederek gizli tanıklara soru sorma usulünün tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini ve sanık ile sanık vekillerinin bu husustaki soru sorma ve savunma haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini noktasında gizli tanıklara soru sorulması yönünde vekillere ve sanıklara süre verilmesi yönünde bir bozma kararı verdi. Yusuf Aydemir'in söz konusu olayın olduğu bayram günü taziye evinden ayrılmadığını dair tanık dinletme yönündeki talebimizi yerel mahkeme reddetti; ancak İstinaf Mahkemesi bu tanıklarımızın da dinlenmesini istedi. Leyla'nın cesedi bulunmadan evvel bir sosyal medya hesabından 'Tezcan Kıvrak' isimli bir kullanıcı Leyla'nın kaybolduğunu şu paylaşımla bildirmiştir ‘Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak bulunmuştur.’ Bu paylaşımın yapıldığı sırada Leyla halen bulunmamıştır. Leyla’nın bulunmadığı bir zaman diliminden evvel bu paylaşımın yapılması şüpheli bulunmuştur. Soruşturma aşamasında bu husus kolluk kuvvetleri tarafından araştırılmış ve polis tutanağı ile Tezcan Kıvrak isimli bir sosyal medya kullanıcısının tespit edilemediğine dair tutanak tutulmuştur. Ancak İstinaf Mahkemesi bu araştırmanın daha da derinleştirilmesi yönünde siber suçlarla ilgili Şube Müdürlüğü'ne müzakere yazılması suretiyle bu hesabın araştırılması yönünde bir tespiti gidilmiştir ve bu noktada da bozma kararı vermiştir. İstinaf Mahkemesi dosyadaki anlatımları şüpheli anlatımlarının dosyada dinlenen tanık anlatımlarının tamamen soyut olduğuna kanaat getirmiştir ve bu soyut anlatımlarla birlikte görgüye dayalı olmayan anlatımlarla birlikte gizli tanık beyanları neticesinde şüpheli sanık Yusuf Aydemir'e ceza verilemeyeceği hükmüne varmıştır. Müvekkilimizin beraat etmesi gerektiği yönünde karar tahsis ederek müvekkilimizin de tahliye edilmesine karar vermiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.