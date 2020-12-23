Ağrı'da, belediye başkanlarından Savcı Sayan'a destek açıklaması



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da ilçe ve belde belediye başkanları, İsviçre'de yaşayan Abdulkadir Aktürk isimli kişinin sosyal medyadan paylaştığı videoda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hakaret ederek suikast çağrısı yapmasına tepki göstererek, açıklama yaptı. Çirkin saldırıyı lanetleyen başkanlar, "Hepimiz Savcı Sayan'ız" dedi.

İsviçre'de yaşayan Abdulkadir Aktürk isimli kişinin, sosyal medyadan paylaştığı videoda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hakaret ederek suikast çağrısı yapmasına Ağrı'daki ilçe ve belde belediye başkanları tepki gösterdi. Ağrı Belediyesi hizmet binasında bir araya gelen Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve Yücekapı Belde Belediye Başkanı Nurettin Öztürk ile Ağrı Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Tunç, Mehmet Alpaslan ve Kasım Bulan, birlikte yaptıkları açıklamayla Başkan Sayan'a destek verdiklerini ifade etti.

'HDP'NİN İNSANLARA VEREBİLECEĞİ ŞEY KAN VE GÖZYAŞI'

Belediye Başkanları adına açıklama yapan Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, "Birkaç gün önce sosyal medya hesabı üzerinden İsviçre'de yaşayan Abdulkadir Aktürk isimli bir meczup, maalesef ilimiz için çok değerli olan Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan'ı hedef göstererek Ağrı'nın gençlerine gidin okuyun, memleketinize faydalı olun demek yerine maalesef Savcı Sayan'a suikast düzenlemeleri konusunda gençlere yönlendirmelerde bulunmuştur. Bizde Ağrılı belediye başkanları olarak kesinlikle yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyoruz ve kınıyoruz. Belediye başkanları olarak Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın yanında olduğumuzu açıkça belirtiyoruz. Demekki HDP'nin Türkiye'de insanlara verebileceği tek şey kan ve gözyaşıdır. İnsanları bir birlerine kırdırmadır. Bütün insanları hedef gösterip yok etmektir. Kesinlikle memlekete faydalı olabilecek ve 1923 yılından bugüne kadar Ağrı için gelebilecek en nitelikli en donanımlı bir siyasetçiyi hedef göstermesi de Ağrı'nın tamamını hedef göstermesi anlamına gelmektedir. Bizim açımızdan biz kesinlikle bunu şiddetle kınıyoruz. Savcı Beyin yanında olduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz" diye konuştu.

Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ise "Çok kıymetli başkanımızın arkasındayız. Her zaman da arkasında olacağız. Hepimiz Savcı Sayan'ız" dedi. DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2020-12-23 21:36:26



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