Ağrı’da ev yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da ev yangını

İHA

Ağrı’da ev yangını

Ağrı’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu güçlükle kontrol altına alındı.
Ağrı’nın merkeze bağlı Yaşar Eryılmaz Caddesi’nde bulunan ve Suriyeli bir ailenin oturduğu bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde çıkan yangını fark eden aile üyeleri dışarıya çıkarak itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alırken, yangının çıktığı evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi için olay yerine ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıktığı evde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı
YEREL HABERLER Ağrı’da kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı
Ağrı'da, belediye başkanlarından Savcı Sayan'a destek açıklaması
YEREL HABERLER Ağrı'da, belediye başkanlarından Savcı Sayan'a destek ...
Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
TIR'la çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 1 ...
Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
Ağrı’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ağrı’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı
Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı
YEREL HABERLER Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı
Ağrı’da otellerde yılbaşı kutlama programları yasaklandı
YEREL HABERLER Ağrı’da otellerde yılbaşı kutlama programları ...
Minik Leyla davasında tahliye edilen amca Yusuf Aydemir’in avukatı kararı değerlendirdi "Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmemiştir"
YEREL HABERLER Minik Leyla davasında tahliye edilen amca Yusuf ...
AK Parti Belediye Meclisi üyeleri, Savcı Sayan’a yönelik tehdit ve hakarete tepki gösterdi
YEREL HABERLER AK Parti Belediye Meclisi üyeleri, Savcı Sayan’a ...
Ağrı Sporcular Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Ağrı Sporcular Türkiye şampiyonu oldu
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi
YEREL HABERLER Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince ...
Kahraman babanın kardeşine de iş imkanı
YEREL HABERLER Kahraman babanın kardeşine de iş imkanı
Ağrı’da yoğun kar yağışı kenti etkisi altına aldı
YEREL HABERLER Ağrı’da yoğun kar yağışı kenti etkisi altına aldı
Sayan: “Kürt gençlerinin güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğim için tehdit ediliyorum”
YEREL HABERLER Sayan: “Kürt gençlerinin güzel bir geleceğe sahip ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X