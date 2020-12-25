Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da kış etkisini iyice göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 22 dereceyi bulduğu kentte hayat olumsuz yönde etkilenirken, gizli buzlanmadan dolayı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

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