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Doğubayazıt'ta 5 bin koronavirüs hastasının bin 300'ü hastanede tedavi edildi

DHA

Doğubayazıt'ta 5 bin koronavirüs hastasının bin 300'ü hastanede tedavi edildi


Ramazan DEMİR/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Demet Ökke, pandeminin başladığı mart ayından itibaren 5 bine yakın koronavirüs hastasından yaklaşık bin 300'ünün hastanede tedavi edildiğini söyledi.
Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Demet Ökke, 4 servis ve 88 yatakla koronavirüs hastalarına hizmet verdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Koronavirüs'ün başlangıcı olan 18 Mart tarihinde ilk vakamızı alarak halkımıza hizmet sunmaya başladık. Bu dönemde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber 5 bine yakın pozitif hasta takibimiz oldu. Bunlardan yaklaşık bin 300 tanesini hastanede yatırarak, takip ettik. Şu anda 4 adet 88 yatak kapasiteli pandemi servisimiz bulunmakta. Aynı zamanda bir ilçe olmamız hasebi ile 6 yataklı bir yoğun bakım ünitemiz mevcut. Bakanlığın mevcut tedavi protokollerini uygulayarak hastalarımızda çok ciddi başarılar elde ettik. Hatta, mart ayından haziran ayına kadar koronavirüs nedeni ile neredeyse hiç kaybımız olmadı. Bu dönemde özellikle hidroksiklorokin ve favipiravir tedavisi kullandık."
 Ökke, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hidroksiklorokin hakkında her ne kadar birçok ülkede ve Avrupa'da olumsuz görüş bildirilirse de biz özellikle immunmodilatör etkisinin hastalarımızda ciddi fayda verdiğini fark ettik ve bunu gözlemledik. Hidroksiklorokin ve favipiraviri birlikte kullandığımız hastalarda hiçbir şekilde bahsedildiği gibi yan etkilerine rastlamadık. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile beraber 5 bine yakın hasta takibimiz oldu. Ama bu hastaların hiçbirinde hidroksiklorokine bağlı olumsuz yan etki profilini saptamadık ve görmedik. Bu nedenden dolayı hiçbir hastaya tıbbi bir müdahalede de bulunmak zorunda kalmadık."
Uyguladıkları tedavi yöntemleriyle bilgi veren Ökke, "Pulse kortikosteroid tedavisi verdiğimiz hastalarda da olumlu etkiler gördük. Özellikle 250 miligram ve 500 miligram pulse kortikosteroid kullanmış olduğumuz hastalarda klinik takibin iyiye gittiğini, hastaların solunum sıkıntılarının azaldığını, tedavi konusunda ciddi başarılar elde ettiğimizi de fark etmiş bulunmaktayız. Hastanemiz yüzde 80-90'lara varan doluluk oranları ile seyrederken tedavi yönteminin yanı sıra sokak kısıtlamaları ile de çok ciddi düşüş oldu. Şu an oranımız yüzde 20-30'larda seyrediyor. Yani sokak kısıtlamalarının da ilçemizde vaka sayılarının düşmesinde çok ciddi etkilerini görmekteyiz" diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Ramazan DEMİR
2020-12-25 17:35:41

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