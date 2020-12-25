Ağrı’da hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Ağrı’da hırsızlık yapmak için girdikleri evde bulunan altın ve yüzükleri çaldıktan sonra kuyumcuda bozduran 2 kişi tutuklandı.



Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapmak için girdikleri evden çaldıkları altın ve yüzükleri daha sonra kuyumcuda bozduran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Tutak ilçesinde bulunan bir kuyumcuda altın ve yüzüklerin bozdurulduğunu tespit eden ekipler, kamera ve saha araştırması neticesinde tespit ettikleri şahısları yakaladı. Yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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