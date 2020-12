Tekstilkent pandemi döneminde iş istihdamı sağlamaya devam ediyor

Ağrı’da faaliyet gösteren Tekstilkent’te üretim yapan fabrikalar, pandemi dönemine rağmen iş istihdamı sağlayarak vatandaşların ekmek kapısı oluyor.

Ağrı’da hayata geçirilen Tekstilkent projesi kapsamında ünlü markaların üretimini sağlayan tekstil firmaları, işçi sayılarını azaltmak yerine İŞKUR’un da desteğiyle pandemi dönemine rağmen vatandaşlara iş istihdamı sağlıyor. Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapan tekstil firmalarından olan Alders Tekstil ve SMS Konfeksiyon Dikim Tekstil firmalarının müdürleri, pandemi döneminde birçok kurum ve kuruluşun aksine küçülmeye gitmediklerini, bu dönemde başarı göstererek büyümeye devam ettiklerini ve bunun neticesinde vatandaşlara iş istihdamı sağlayabildiklerini belirtti.



“Pandemi sürecinde bantlarımızı hiç durdurmadık, sürekli çalıştık”

İstanbul merkezli olan Alders Tekstil, pandemi döneminde 180 kişilik işçi sayısını 215’e çıkararak üretimlerini gerçekleştiriyor. İlerleyen günlerde 20 kişilik bir alım daha yapmayı hedeflediklerini söyleyen Alders Tekstil İşletme Müdürü Engin Arslan, salgın döneminde bantlarını sürekli çalıştırarak büyümeye devam ettiklerini söyleyerek, “Alders İstanbul’da işletmesi olan bir yer. Hedefimiz bantlarımızı büyütmek. Pandemi sürecinde bantlarımızı hiç durdurmadık, sürekli çalıştık. Siparişlerimiz vardı ve büyümeye devam ettik. Yaklaşık 180 kişiydik. Pandemi sürecinde bu sayıyı düşürmek yerine var olan sayımızı arttırdık. Şu an 215 kişi çalışıyor. Önümüzdeki günlerde alımlarımız devam edecek. Biz ihracat firmasıyız. Avrupa’nın önemli noktalarına sipariş yapmaktayız. Ağrı halkı bunu çok iyi şekilde başardı. Kalite olarak iyi yerlere geldik. Çalışanlarımızın çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. İş algılama kapasiteleri gerçekten çok yüksek. İŞKUR’un destekleri bize çok fazla. Eleman alımında bize çok fazla yardımcı oluyorlar, bu yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu konuda yardımcı olan sayın valimiz ve İl Özel İdare olarak burayı bizlere kurup faaliyete geçiren ve bütün imkanları bizlere sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



“Şu anda 450 kişilik bir istihdam sağlanıyor”

Bölgede geçim kaynakları olmadığı için farklı şehirlere çalışmak için giden birçok vatandaşa iş istihdamı sağlayan Yeşim Tekstil kuruluşu olan SMS Konfeksiyon Dikim Tekstil, ünlü markaların üretimini sağlayarak Avrupa ve Amerika’ya ihracat gerçekleştiriyor. 450 kişilik işçi kapasitesini önümüzdeki 5 yıl içinde arttırmayı hedeflediklerini söyleyen SMS Konfeksiyon Dikim Tekstil Fabrika Müdürü Hilmi Çelik, “Bursa Yeşim Tekstil buraya yatırımlarını devlet destekli olarak yaptı. Şu anda 450 kişilik bir istihdam sağlanıyor. Bunun üçte ikisi İŞKUR destekli devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda 5 yıllık bir büyüme hedefi var. Avrupa ve Amerika markalarına çalışıyor. Yüzde yüz ihracat çalışan bir firma. Önümüzdeki yılsonu itibari ile hepimizin büyük bir kısmı olan yüzde yirmi beşlik kısmını tamamlamış olacağız. Aynı hızla devam edeceğiz ve aşırı derecede güzel bir verim alınıyor şu anda bu bölgede. İnsanlarımızda bu bölgede geçim kaynakları olmadığı için, genelde şehir dışında çalıştıkları için burayı sahiplenmiş durumdalar.” şeklinde konuştu.



“İnsanların işsiz kaldığı bir dönemde biz her geçen gün istihdamı artırıyoruz”

Kadın istihdamı noktasında büyük başarı gösterdiklerini söyleyen Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven, kadınların iş hayatına dahil edilmesinin erken yaşta evliliklerin ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilebileceğini vurgulayarak, “Bu firmada çalışan 215 kişinin yüzde sekseninden fazlası kadın. Bu ilimiz için çok önemli bir şey. Özellikle ilimizdeki kadınların istihdama girme noktasında çok sıkıntı yaşıyorduk. Çok şükür Tekstilkent‘te bulunan bu firmalar aracılığıyla biz kadınlarımızı istihdam ediyoruz. Özellikle Pandemi sürecinde bütün dünyada, insanların işsiz kaldığı bir dönemde biz her geçen gün istihdamı artırıyoruz. Tabi bu kadın istihdamı, bizim gibi küçük illerde olan genç ve çocuk yaştaki kız çocuklarının evliliğine veya şiddet gören kadınların bir yönüyle çaresizliklerine engel olmuş oluyor. Kız çocukları genç yaşta evlenmek yerine mesleği öğrenerek kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Evli olan kadınlarımız burada bir ücret kazandıklarından dolayı eşine bağlı bir yaşam sürmeden ziyade kendi kararlarını alabiliyorlar. Burada sadece kadınlarımız değil engelli vatandaşlarımız da istihdam ediliyor. Biz İŞKUR olarak firmalarımızın belli bir süre elemanlarını yetiştirmeleri noktasında mali yüklerini üzerimize alıyoruz. Meslek edinme kursları açıyoruz, sigorta primlerini ödüyoruz. Daha sonra firmalarımız kendi bünyelerine alıyorlar, bütün maaş ücretlerini kendileri ödüyorlar” dedi.

