İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada

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Selahattin KAÇURU/DOĞUBYAZIT (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt içesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 2 kişinin girdikleri kömür deposunda bilgisayarı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Aralık günü saat 05.00 sıralarında ilçenin Büyükağrı Caddesi'deki bir kömür deposunda meydana geldi. Ömer Çınar'a ait depoya gelen yüzleri maskeli iki genç önce kapıyı zorladı. Kapı açılmayınca şüphelilerden biri, pencereyi itekleyerek açtı. İçeri giren hırsızlar depoda buldukları eldivenleri giyinerek önce parmak izlerinin kaldığı yerleri sildi. Bir süre içeride gezinen iki şüpheli, bir dizüstü bilgisayarı poşete koyup, pencereden çıkarak kaçtı.

Pazartesi sabahı iş yerine geldiğinde soyulduğunu anlayan Ömer Çınar, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Selahattin KAÇURU

2020-12-28 14:37:37



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