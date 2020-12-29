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Ağrı'da Murat Nehri dondu, su depolarında buz sarkıtları oluştu

DHA

Ağrı'da Murat Nehri dondu, su depolarında buz sarkıtları oluştu


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da etkili olan soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Murat Nehri donarken, su depolarında dev buz sarkıtları oluştu. Aç kalan tilkiler yol kenarında yiyecek ararken görüntülendi. 
Ağrı'da geçen hafta yaşanan kar yağışı sonrası soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 ila 25 derece arasında seyrettiği kent merkezinde, su depolarında dev buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, donan araçlarını korumak için battaniye ve brandalarla örttü. Sürücüler de buz kaplayan camları temizlemeye çalıştı. Murat Nehri'ni donduran soğuklar yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilkiler, haberciler tarafından görüntülendi. Yerleşim yeri yakınlarına ve yol kenarlarına gelen tilkiler, yiyecek arayışını sürdürdü. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2020-12-29 13:43:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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