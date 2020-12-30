Yoğun sis Ağrı’yı etkisi altına aldı

Ağrı’da günün erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Ağrı’da sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 3035 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerleyebilmek için araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyretti. Termometrelerin eksi 17 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte güçlük çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.