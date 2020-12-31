Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yeni yıl mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, mesajında şunları kaydetti;

“2020 yılını geride bırakıyor, hedeflerimizi canlı tutarak yeni bir yıla daha giriyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle öğrencilerimizden uzak, buruk bir şekilde geçirdiğimiz 2020 yılında Üniversitemizin uluslararası alandaki tanınırlığı ve ülkemizdeki saygınlığının geldiği seviyeleri görmek bizleri mutlu etmektedir.

Üniversitemizin ilk kez University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2966’ncı sıraya yükselerek, ilk kez 3 bin üniversite arasına girme başarısı göstermesi, siz kıymetli mesai arkadaşlarımın özverisiyle, sorumluluk alarak, umut ederek göstermiş olduğunuz katkılarla gerçekleşmiştir. Bu güzel ve büyük ekibin özveriyle, uyumlu bir şekilde çalışması sonucu bu güzellikler ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılında hedeflerimize ulaşmada yeni bir fırsat olması için var gücümüzle çabalayarak, başarı grafiğimizi en üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Başarılarla, sağlıklı ve huzur içerisinde geleceğe emin adımlarla yürüyecek, birbirinden önemli işlere imza atacağımız yeni bir yıl olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum.

Bundan sonra da tüm Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ailesi olarak, nice güzel yıllar yaşamayı umut ediyor; sağlıklı, mutlu, huzur dolu yeni bir yıl geçirmenizi diliyorum.”

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