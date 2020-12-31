Ağrı’da çalınan minibüs Doğubayazıt’ta bulundu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da çalınan minibüs, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda Doğubayazıt’ta bulundu.

Ağrı’da, Gazi Mahallesi’nde 2 gün önce sabah saatlerinde çalınan 04 AB 676 plakalı minibüsün bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 72 saat boyunca 28 iş yeri kamerası ile güvenlik kameraları incelendi.

Araştırmalar neticesinde minibüsü Doğubayazıt’ta bulan ekipler, minibüsü çalan zanlıların bulunması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.