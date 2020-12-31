Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde direğe çarparak devrilen kamyonette bulunan 2 sığınmacı hayatını kaybetti, 3’ü ise yaralandı.



Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde içinde sığınmacıların bulunduğu 34 DJB 688 plakalı kamyonet, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Suluçelem köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarpan kamyonette bulunan 5 sığınmacıdan 2’si hayatını kaybederken, 3’ü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kovalamaca sırasında kaza yapan polis aracında bulunan 2 polis memuru ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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