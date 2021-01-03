Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı

Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı.
Doğubayazıt´ın Esnemez köyünden hasta alan ambulans, hastaneye dönmek için hareket ettiği sırada buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Selahattin KAÇURU
2021-01-03 19:50:28
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