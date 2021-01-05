Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu

İHA

Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu

Ağrılı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tandır ekmeği, kentte yaşayan kadınların geçim kaynağı oldu.
Türkiye’nin birçok ilinde fırıncılık yaptıktan sonra memleketi olan Ağrı’ya dönen 50 yaşındaki İsa Dalmaz, kız kardeşi Neslihan Çarboğa ile birlikte burada açtıkları tandır ekmeği fırını sayesinde bölgedeki kadınlara iş imkanı sağlıyor. Pandeminin satışlarını olumsuz yönde etkilemediği tandır ekmeği, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tandır ekmeği pişirerek iş sahibi olan kadınlar ise ev ekonomilerine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.
Abisi İsa Dalmaz ile açtıkları tandır ekmeği fırınında ilk başlarda geleneksel tandırla ekmek pişirdiklerini ancak daha sonra hem iş yoğunluğundan hem de daha az zahmet gerektiren modern makinalar ile tandır ekmeği pişirmeye başladıklarını söyleyen 5 çocuk annesi Neslihan Çarboğa, birçok kadının da burada çalışarak gelir elde ettiğini söyleyerek, "İlk önce tandırlarımız vardı orada pişiriyorduk ekmekleri. Daha sonra yavaş yavaş büyüttük işletmemizi. Sonra bu sisteme geçtik. Bu sistem bizi daha az yoruyor. Biz yoruculuğun farkındayız ama çok şükür kazanıyoruz da kendi emeğimizle. Abimin burayı açması gerçekten hepimize bayağı yaradı. Bayan arkadaşlarımızın hepsi buradan ekmek götürebiliyor. Çoğu zaman eşlerine ve çocuklarına buradan kazandığı parayla yardımcı olabiliyorlar. Ben beş çocuk annesiyim çoğu zaman çocuklarımın okul masrafını, mutfak masrafını karşılayabiliyorum buradan kazandığım parayla" şeklinde konuştu.

“Pandemiden dolayı her yer kapalıyken biz yine çalışıyoruz”
Korona virüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların tandır ekmeği satışlarını etkilemediğini dile getiren Neslihan Çarboğa, “Yoğunluk bizi bayağı bir yoruyor ama sonuçta bu bizim işimiz ve biz işimizi gerçekten yapabiliyoruz. Pandemiden dolayı her yer kapalıyken biz yine çalışıyoruz. Müşterilerimiz çok memnun bizim işlerimizden, ekmeğimizden" ifadelerine yer verdi.
30 yıl boyunca Türkiye’nin birçok ilinde fırıncılık yaptıktan sonra memleketi olan Ağrı’ya gelen ve burada tandır ekmeği fırını açan İsa Dalmaz, pişirdikleri ekmekleri market ve lokantalara da sattıklarını belirterek, “Ben 30 senedir bu işi yapıyorum. Fırıncılıkla ilgili her şeyi biliyorum. Yaklaşık iki yıl önce kendi memleketime gelip bu işi yapmaya karar verdim. Şu an benim yanımda beş tane aile çalışıyor. Geçim kaynağı oluyor onlar için. Ben bu işi Antalya ve Kayseri’de yaptım. En sonunda gelip kendi memleketimde yapmaya karar verdim. Her yere servis yapıyoruz. Bu şekilde memleketimize hizmet veriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yetimler Vakfı'ndan Ağrı'daki yetimlere kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Yetimler Vakfı'ndan Ağrı'daki yetimlere kıyafet ...
Ağrı’da 321 okul koridorunun duvarları yabancı dil görselleri ile süslendi
YEREL HABERLER Ağrı’da 321 okul koridorunun duvarları yabancı dil ...
Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan ...
Ağrı’da göz gözü görmedi
YEREL HABERLER Ağrı’da göz gözü görmedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X