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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da bir depodan 200 bin TL değerinde malzeme çalındı

İHA

Ağrı’da bir depodan 200 bin TL değerinde malzeme çalındı

Ağrı’da bir depoda bulunan 200 bin TL değerindeki malzemeleri çaldıkları iddia edilen şahıslar gözaltına alındı.
Ağrı’nın merkeze bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan M.A. isimli şahsa ait depoda 200 bin TL değerindeki malzemeler çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, gıda deposundan çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Günlerce süren saha araştırması ve kamera kayıtlarının incelemeleri sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenlerin aracı tespit edildi. Aracı bulan ekipler hırsızlık yaptıkları iddiasıyla B.K. ve S.K. isimli şahısları yakalayarak emniyete götürdü.
İş yerine ait malzemeler iş yeri sahibine teslim edilirken, yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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