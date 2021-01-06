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Eşiyle eğitimini alıp, mantar üretim tesisi kurdu

DHA

Eşiyle eğitimini alıp, mantar üretim tesisi kurdu


Ramazan DEMİR/ AĞRI (DHA)AĞRI'da yaşayan Fahrettin Coşkun (36), çalıştığı birçok yerde istediği kazancı elde edemeyince eşi Hülya Coşkun ve 2 arkadaşı ile mantar üretimi tesisi kurdu. Coşkun çiftinin hedefi ise Ağrı'yı mantar üretim merkezi haline getirmek.
Ağrı'da yaşayan Fahrettin Coşkun, inşaatlarda çalışarak istediği kazancı elde edemeyince eşi Hülya Coşkun´la mantar üretmeye karar verdi. Coşkun çifti, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açılan `Mantar Yetiştiriciliği´ kursuna yazıldı. Çift, üretimin inceliklerini öğrenerek kursun sonunda sertifikalarını da aldı. Arkadaşları Emrah Aba ve Yasemin Balcı ile bir araya gelerek Ağrı Sanayi Sitesi'nde kiraladıkları 230 metrekarelik iş yerini 3 aylık bir çalışma sonucunda mantar üretim tesisine dönüştüren Fahrettin Coşkun, beş odaya böldükleri tesiste istiridye ve kültür mantarı yetiştirdiklerini, ilk hasadı yaparak satışa başladıklarını belirtti. Coşkun, üreticilere verilen desteklerden faydalanarak mantar tesisini büyütmenin yanı sıra istihdama da katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Ağrı'da üretim alanında boşluk olduğunu söyleyerek bir iş kurmak istediklerini belirten Fahrettin Coşkun, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılarak 'Mantar Yetiştiriciliği Belgesi' aldık. Daha önce inşaat sektörü ve serbest işlerde çalışıyordum ama istediğim kazancı elde edemedim. Üniversite yıllarında da gıda mühendisliğini kazanmıştım. O yıllardan beri bu tarz bir iş kurma amacım vardı. Ağrı, genelde üretimde dışa bağımlı olduğu için eşimle bölgemizde olmayan bir iş kurmayı istedik. Arkadaşlarımız, Emrah ve Yasemin ile mantar üretim tesisi açmaya karar verdik. Bu tesiste ürettiğimiz mantarlar organik bir şekilde direkt üreticiden tüketiciye ulaşacak. Biz hiçbir kimyasal madde kullanmadan ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Ağrı'da İstiridye mantarı üreten tek bir arkadaşımız vardı. Biz İstiridye mantarının yanında kültür mantarı da üretiyoruz" diye konuştu.
YILDA 60 TON ÜRÜN ELDE ETMEYİ HEDEFLİYOR
Ağrı'da özellikle gençler arasında işsizliğin önemli bir sorun olduğunun altını çizen Coşkun, tesislerinin kapasitesini artırarak en az 10 kişilik bir personel grubu ile çalışmayı ve istihdam alanı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek şunları söyledi:
"Burayı 5 odalı bir tesis şeklinde kurduk ve bu tesisin bize maliyeti yaklaşık 170 bin lira oldu. Ama bu parayı bir yıl içerisinde elde ettiğimiz ürünleri satarak çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an hedefimiz hasat sezonunun açılması ile yılda 60 ton ürün elde etmek. Ağrı'da ürünlerimize olan talep oldukça iyi durumda. Şimdilik üç aile olarak bu işi yapıyoruz. Tamamen kendi imkanlarımızla bu tesisi kurduk. İlerde alacağımız desteklerle tesisimizi büyütüp Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına mantar göndermeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kendimizle birlikte en az 10 personel de çalıştırmayı amaçlıyoruz. Desteklemeleri alabildiğimiz takdirde hem Ağrı için hem de bizim için çok iyi olur. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen Ağrılı genç arkadaşlara sesleniyorum. Kesinlikle korkmasınlar. Onlar da bu işi yapabilirler. Alacakları sertifikalar ve ziraat mühendislerinin desteği ile bu işi yapabilmek oldukça kolay. Bizlerin vatandaş olarak ülke ekonomisine destek olmamız gerekiyor. Bunun için de üretim yapmak şart. İnsanlarımız üretime yönelmelidirler."
`AĞRI'YI MANTAR ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GETİREBİLİRİZ´
Bursa'da muhasebecilik yaparken işini bırakıp Ağrı'ya geldiğini ve burada 4 ay önce mantar işine girdiğini vurgulayan Yasemin Balcı ise "Bu işe arkadaşlarımın tavsiyesi ile girdim. Burayı ilk açtığımızda arkadaşımız, destek alabilmesi halinde Ağrı'daki gençleri de bu işe yönlendirmek istediğini söyledi. Arkadaşlarımızla bu işi geliştirip yaygınlaştıracağımıza inanıyorum. Özellikle buradaki genç arkadaşlarımızın batıya gidip oralarda sıkıntı yaşamasındansa burada kendi işlerini kurup, üretim yapmaları çok önemli. Biz bu işe inanarak girdik ve sarf ettiğimiz emeğin karşılığını aldık. Bütün herkese üretim yapmayı tavsiye ediyoruz. Biz de bu işe uzmanı olarak girmedik. Ama inandık ve başardık. Özellikle kadınlarımızın iş hayatına atılması ve üretim yapması önemlidir. İlerde yapacağımız çalışmalarla Ağrı'yı mantar üretiminin merkezi haline getirebiliriz" dedi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-01-06 08:53:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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