Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi

Ağrı’da çocuklar, kendilerince oluşturdukları kayak pistinde poşet üzerinde kayarak doyasıya eğlendi.
Ağrı’nın merkeze bağlı Aşağı Küpkıran Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kendi imkânlarıyla bir tepe üzerinde oluşturdukları pistte poşet üzerinde kayarak doyasıya eğlendi. Mahallelerinde bulunan bir tepeyi kendileri için kayak merkezi haline getiren çocuklar, kızakları olmadığı için evlerinden getirdikleri poşetler üzerinde saatlerce kayak yapmanın keyfini çıkardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.