Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi

İHA

Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı ile birlikte İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde’yi ziyaret etti.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2021’de yapılacak olan “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” başlıklı Uluslararası Sempozyum hakkında bilgi vererek, Rektör Karabulut ve Dekan Yerinde’den düzenlenecek olan sempozyumun bilim insanlarına ve araştırmacılara duyurulması yönünde destek talebinde bulunarak kendilerini de davet etti.
Rektör Prof. Dr. Karabulut ve Dekan Prof. Dr. Yerinde, Müftü Topçu’ya gerçekleştirdiği nezaket ziyaretlerinden ve sempozyum davetinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi
YEREL HABERLER Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi
Ağrı’da kar yok, don var
YEREL HABERLER Ağrı’da kar yok, don var
Eşiyle eğitimini alıp, mantar üretim tesisi kurdu
YEREL HABERLER Eşiyle eğitimini alıp, mantar üretim tesisi kurdu
2021’in ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 2021’in ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrılı Çalışoğlu ailesi ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrılı Çalışoğlu ...
Ağrı’da bir depodan 200 bin TL değerinde malzeme çalındı
YEREL HABERLER Ağrı’da bir depodan 200 bin TL değerinde malzeme ...
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Yetimler Vakfı'ndan Ağrı'daki yetimlere kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Yetimler Vakfı'ndan Ağrı'daki yetimlere kıyafet ...
Ağrı’da 321 okul koridorunun duvarları yabancı dil görselleri ile süslendi
YEREL HABERLER Ağrı’da 321 okul koridorunun duvarları yabancı dil ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X