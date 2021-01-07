Türkiye’nin Zirvesi Ağrı Dağı’nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin Zirvesi Ağrı Dağı’nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları

İHA

Türkiye’nin Zirvesi Ağrı Dağı’nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sosyal medya ve farklı platformlardan paylaştığı ‘Bir Hayalim Var’ adlı yazısı gerçeğe dönüşerek hayat buluyor.
Belediye Başkanı Sayan’ın Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve yöneticilerine anlattığı fikri, projeye dönüştürülmek yapılacak yarışma ile ihaleye çıkarılacak.
Ağrı Belediyesi toplantı salonunda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yetkilileri ve belediye teknik ekibi ile bir araya gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan yürütülecek süreç ile alakalı istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Yıllardır kafasında kurguladığı bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını belirten Başkan Sayan şunları söyledi:
“Bildiğiniz üzere seçime başladığımız günden beri kafamızda şekillenen bir projeden bahsediyorduk. Büyük Ağrı Dağı projesi, bu bizim içinde Türkiye içinde önemli bir projeydi. Geldiğim günden beri bu proje üzerine hem çalışma yürüttük, hem de her platformda bunu dile getirdik. Büyük Ağrı Dağı projesi Türkiye’nin ekonomisine katkı yapacak ağrıyı birinci sınıf iller arasına katacak büyük bir proje. Bizim hayalimiz şu, siz uçakla havaalanına indiğinizde, bu kafileyi alıp Ağrı Dağı’nın eteğine götüreceğiz. Orada Doğubayazıt’ın eski evleri, paintball yerleri, doğa yürüyüşü, hobi bahçeleri olacak. Akabinde ağrı dağının muhtelif yerlerine kayak pistleri, 4 bin metrede Hz.Nuh’un gemisinin maketi, o geminin içine dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kafe ve restoranları, bungalov tipi evler olacak. Orada oturup o kafelerde yiyip içerek orayı dünyaya servis edecek. Daha sonra İshak Paşa Sarayını ziyaret, Ahmedi Hani türbesi, Beyazıt camii, Meteor Çukuru, mağara ve kaleleri gezecekler. Yorgunluklarını atmak için Diyadin kaplıcasına gidip dinlenecek ve yüzecekler. Balık Gölü’nün kırmızı pullu alabalıklarını yiyecekler. Ayrıca iç hat dediğimiz tren hattı ile Ardahan, Iğdır Kars ve Erzurum’u gezebilecekler. Dönüş yolunda ağrıda yapılacak büyük Hz.Nuh’un müzesini gezerek tatillerini tamamlayacaklar. Avusturya dağlarından 100 milyar dolarlık gelir elde ediyor, ben inanıyorum ki biz projeden belki 200 milyar dolar kazanacağız. Biz bunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a anlattık, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin’e ilettik, çok beğenildi. Biz bu düşüncenin proje ihalesini yaparak en çok beğenilen projeyi içinden seçeceğiz. Katkılarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin’e ve çalışma ekibine Ağrılılar adına teşekkür ediyorum.“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Ağrı İl Teşkilatı, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Ağrı İl Teşkilatı, Fikri Sağlar, Can Ataklı ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin e-kitap'a röportaj verdi
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin e-kitap'a röportaj ...
STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
YEREL HABERLER STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ...
Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi
Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi
YEREL HABERLER Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi
Ağrı’da kar yok, don var
YEREL HABERLER Ağrı’da kar yok, don var
Eşiyle eğitimini alıp, mantar üretim tesisi kurdu
YEREL HABERLER Eşiyle eğitimini alıp, mantar üretim tesisi kurdu
2021’in ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 2021’in ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrılı Çalışoğlu ailesi ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrılı Çalışoğlu ...
Ağrı’da bir depodan 200 bin TL değerinde malzeme çalındı
YEREL HABERLER Ağrı’da bir depodan 200 bin TL değerinde malzeme ...
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Yetimler Vakfı'ndan Ağrı'daki yetimlere kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Yetimler Vakfı'ndan Ağrı'daki yetimlere kıyafet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X