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Kayaklı koşunun özel sporcusu Reşan'ın hedefi, 2022 Kış Olimpiyatları

DHA

Kayaklı koşunun özel sporcusu Reşan'ın hedefi, 2022 Kış Olimpiyatları


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, kayaklı koşunun özel sporcusu olan Reşan Çetrez (16), hedefinin 2022'de Çin'de yapılacak Paralimpik Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. 'Yıldızlar' kategorisinde milli takım forması giyen, yüzde 55 zihinsel engelli Çetrez, olimpiyat hedefine ulaşmak için antrenörü Yonca Karademir ile çalışmalarını sürdürüyor.
Ağrı'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Reşan Çetrez, 4 yıl önce kayaklı koşu yapmaya başladı. Kayaklı koşuda başarılı sonuçlar alan, yüzde 55 zihinsel engelli Çetrez, geçen yıl Erzurum'da yapılan Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda 'yıldızlar' kategorisinde 1'inci olarak milli takıma seçildi. Mart ayında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ulusal ve uluslararası yarışların iptal edilmesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen Çetrez, antrenörü Yonca Karademir ile kendisini geliştirmeye devam ediyor. Zaman zaman zorlu doğa koşullarında, bazen de kaldığı yurdun bahçesinde antrenman yapan Çetrez, hedefinin 2022 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.
-30 DERECEDE ANTRENMAN
Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde, 2'si özel sporcu olmak üzere toplam 12 kız sporcuyu çalıştıran antrenör Yonca Karademir, hedeflerinin ilk olarak bu yıl yapılacak şampiyonaya katılarak, başarı elde etmek olduğunu belirtti. Pandeminin kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten Karademir, "Ama biz bu süreçte sporcularımızla birlikte hazırlıklarımıza yazkış her zaman devam ettik. Günde 1,5 saate yakın bir süre hem okul bahçesinde hem de dağda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış mevsimi ile birlikte sıfırın altında 30 dereceye varan soğuklarda bile çalışıyoruz. Bu dönemde kar antrenmanlarımızı yapıyoruz. Tabi Ağrı'ya karın geç yağmasından dolayı bu antrenmanlarımızı yapmakta biraz geciktik. Yaklaşık 1 aylık kaybımız söz konusu. Ancak bu kaybı yapacağımız hazırlıklarla kapatmayı düşünüyoruz. Şu durumda bile Reşan, yapılacak ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olma derecesine çok yakın" diye konuştu.
2 ÖZEL SPORCU
Reşan Çetrez ile birlikte Yazgül Yıldızhan'ın da spora başladığını kaydeden Karademir, "Bu yıl 2 özel sporcumuz da 'gençler' kategorisinde yarışacak. Türkiye Şampiyonası'ndan sonraki süreçte 2021 Dünya Şampiyonası var. Ardından da 2022 Paralimpik Kış Olimpiyatları var. Şu anda pandemiden dolayı tarihleri tam olarak belli değil. Biliyorsunuz geçen yılki şampiyonalar pandemi nedeniyle iptal edildi. İnşallah bu yıl pandemiyi atlatırız ve yarışlar iptal edilmez. Gidebildiğimiz takdirde 2022 Paralimpik Kış Olimpiyatları'na Türkiye'den giden ilk özel sporcu Reşan Çetrez olacak. Şu an Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında kayaklı koşu yok ve eklenmesi için çalışmalar yapılıyor. Hedefimiz Reşan ile birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk elde etmek. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Buradan bize verdikleri destekten dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-01-09 09:12:27

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