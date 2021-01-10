Milletvekili Çelebi: "Gazeteciler, demokrasimizin olmazsa olmazlarıdır"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, gazetecilerin haber vermenin yanı sıra toplumsal bilincin oluşması, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir unsur olduğunu belirterek, “Demokrasinin olmazsa olmazı olan, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesini ve haber alma hakkının korunmasını sağlayan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

10 Ocak’ın, gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden çalışan gazeteciler için özel bir anlam taşıdığını belirten Milletvekili Ekrem Çelebi, basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda önemli görevler üstlendiğini kaydetti. Gazetecilerin kamu adına hareket edip doğru ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirerek şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna katkıda bulunduğunu bildiren Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basın mensuplarımız hepimizin gözü, kulağı durumundadır. Kamuoyunu aydınlatmak için 7/24 haber peşinde sorumluluk duygusu içinde koşarak zor şartlar altında görev yapan gazeteciler, bizleri gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir yandan da halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir görev ifa etmektedir. Basın mensuplarımızın bu görevlerini yaparken, milli konular başta olmak üzere tüm meselelere sağduyulu ve yapıcı şekilde yaklaşması, demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önemlidir. Gelişen teknoloji ile yazılı ve görsel basının yanında internet gazeteciliği ve sosyal medyada habercilik adına yeni imkanları kullanan, ilimizin ve ülkemizin her yönden gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenen gazetecilerimiz, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde demokrasimize katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, demokrasinin işlerliği açısından kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesini ve haber alma hakkının korunmasını sağlayan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum.”

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