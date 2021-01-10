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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da kısıtlama sessizliği

İHA

Ağrı’da kısıtlama sessizliği

Tüm Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Ağrı yine sessizliğini korudu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye’de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Ağrı’da caddeler ve sokaklar sessizliğini korudu. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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