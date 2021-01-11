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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da bayrak töreni

İHA

Ağrı’da bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Ağrı’daki tüm okullarda saat 10.00'da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okudu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısının ardından saat 10.00’da tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Ağrı merkezde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi önünde de gerçekleştirilen törene Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’de katıldı. Milli Eğitim Müdürü Tekin okul yönetimi ile birlikte İstiklal Marşı okudu.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Sayın bakanımızın çağrısıyla 11 Ocak pazartesi günü saat 10.00’da tüm Türkiye genelinde ve Ağrı ilimizde bulunan tüm okullarda aynı anda öğretmen arkadaşlarımızla beraber, öğrenci ve velilerimiz ise evlerinde İstiklal Marşı’mızı okuduk. Pandemiden dolayı uzun zamandır okullarımızın kapalı olması sebebiyle maalesef İstiklal Marşı’mızı öğrencilerimizle beraber söyleyemiyorduk okullarımızda. Biz de bir farkındalık oluşturmak adına sayın bakanımızın çağrısı ile bizde Ağrı ilimizde bu etkinliğe katıldık. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda okullarımız yüz yüze eğitime açılır ve öğrencilerimizle beraber istiklal marşımızı okullarımızda tekrar söyleriz“ ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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