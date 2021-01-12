Ağrı'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Ağrı’da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kentte buzlanmalar meydana geldi.
Türkiye’de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da soğuklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kentte dondurucu soğuklar nedeniyle iş yerlerinin camları buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile örttü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.