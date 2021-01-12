Şehit Eren Bülbül’ün anısına Tendürek’te “Eren-1 Tendürek” operasyonu başlatıldı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütleri mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün anısına ithafen Ağrı’da bulunan Tendürek’ bölgesinde “Eren1 Tendürek” operasyonuna başladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos 2017 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün anısına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonların başladı. Bu operasyonlar kapsamında ilki Ağrı’da bulunan Tendürek bölgesinde başlatılan Eren1 Tendürek Operasyonunda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 71 personel ve 72 operasyonel tim görev alıyor.

İçileri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonun ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi:

"Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek‘ten başladık"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.