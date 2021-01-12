Ağrı Barosu idari ve sosyal tesis binasının inşaat ihalesi yapıldı

Türkiye Barolar Birliği tarafından, Ağrı Barosu İdari ve Sosyal Tesis ihalesi yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Ağrının en gözde bölgesinde 2 dönüm olarak arsası satın alınan ve proje ihalesi de yapılan tesisin İnşaat ihalesi yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği Ağrı’da ki tüm avukatlara gönderdiği mesajla tesis inşaat ihalesinin yapıldığı bilgisini paylaştı. TBB tarafında inşaat ihalesi yapılan ve mart ayında temeli atılacak olan Ağrı Barosu içerisinde İdari ve Sosyal Tesisler, Baro Başkanlık Makamı, İdari Birimler, Konferans Salonu,Seminer Salonu,Lokal ,Cafe Restorant ve Otopark bulunacağı açıklandı.

Böyle bir projeyi Ağrı’ya kazandıracak olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten Ağrı Barosu Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, desteklerinden dolayı Türkiye Barolar Birliği’ne minnettar olduğunu söyledi. Bu projenin Ağrı’ya çok yakışacağını ifade eden Başkan Aydın ’’İdari ve Sosyal tesisimizin arsa alımından, inşaat ihalesine kadar olan süreçte bizde desteğini esirgemeyen başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu ve TBB Yönetimi ile yine desteğini esirgemeyen tek gayeleri Ağrı Barosuna ve meslektaşlarımıza hizmet olan Ağrı Barosu Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu ile TBB Delegeleri ile Baromuzdaki meslektaşlara teşekkür ediyorum. Tesisin Baromuza ve Meslektaşlarımıza hayırlı olması temenni ediyorum” dedi.

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