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AİÇÜ Rektörü Karabulut, Ağrı Turizm Tanıtım Paydaşları Ortak Akıl Toplantısı’na katıldı

İHA

AİÇÜ Rektörü Karabulut, Ağrı Turizm Tanıtım Paydaşları Ortak Akıl Toplantısı’na katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitelerin bulundukları yerlerin gelişim ve ilerlemesinde adeta lokomotif görevi üstendikleri anlayışından hareketle AİÇÜ’nün bilim alanındaki yükselişinin yanı sıra üniversite şehrine dönüşmesine öncülük ettiği Ağrı’nın kalkınmasına, özellikle de turizm alanındaki gelişimine katkı sağladığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkıları ile Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Ağrı Valiliği’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘Ağrı Turizm Tanıtım Paydaşları Ortak Akıl Toplantısı’na Ağrı Valisi Sayın Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler katıldı.
Ağrı’nın turizm gelişimi noktasında yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ‘Doğu’dan Yükselen Işık’ parolası ile gelişimini her yıl daha da ileriye taşıyan AİÇÜ’nün, ‘Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite’ anlayışı ile bölge, ülke ve dünya bilimine önemli katkılar sağladığını, bunun yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerle Ağrı’nın tanıtım ve kalkınmasında da önemli bir rol oynadığını söyledi.
AİÇÜ’nün akademik alanda son yıllarda yapılan bilimsel yayınların sonucunda University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2966’ncı sıraya yükselerek, ilk kez 3 bin üniversite içerisine girme başarısı gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Yine önemli bir evrensel kriter olan öğretim elemanı başına düşen yayın sıralamasında da 55’inci sırada yer alarak bilimsel alandaki gelişimimizi artırarak devam ettirdik. Üniversitemizin bilim dünyasındaki hızlı yükselişi Ağrı’nın uluslararası tanıtımına da olumlu yönde etki etmektedir” dedi.
Üniversitenin bilim alanındaki yükselişinin yanı sıra Ağrı’nın üniversite şehrine dönüşmesine öncülük ederek güzide şehrimizin kalkınmasına, özellikle turizm alanındaki gelişimine katkı sunulduğunu dile getiren Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemiz tarafından bu yıl 6’ncısını yapacağımız Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 2324 Kasım 2020 tarihinde yaptığımız 4. Uluslararası Ahmedi Hani Sempozyumu, geçen yıl 11 Aralık Uluslararası Dağlar Günü münasebetiyle düzenlenen “Ağrı’da Ağrı Dağı’nı Konuşuyoruz” paneli, Üniversitemizin ev sahipliğinde Ağrı Valiliği’nin koordinasyonunda yapılan Turizm Sektör Toplantısı ve daha birçok etkinlik ile Ağrı turizmini öne çıkartıyoruz. Üniversite olarak gerçekleştirdiğimiz sempozyum, konferans, panel ve çeşitli etkinliklerle Dünya’nın en kutsal dağlarından biri olarak bilinen, kutsal kitaplarda, efsanelerde, edebi eserlerde ismi geçen Ağrı Dağı ve dirilişin sembolü Nuh’un Gemisi kavramlarını dünya gündemine getirmeyi başardık. Hükümetimizin, Valiliğimizin, Belediyemizin ve başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarla bunu sürdürebilir kılmak zorundayız. Kanaatimce güzel Ağrımız’ın gelişmesinde Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi en önemli sermayemizdir. Bunun yanı sıra, Nuh’un kayıp şehri Naxuan’a ait kalıntıların olduğuna inanılan alan, Meteor Çukuru, İshak Paşa Sarayı, Diyadin kaplıcaları ve Travertenleri, Murat Kanyonu ve daha birçok doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip Ağrı’nın turizmine ve tanıtımına ciddi anlamda katkı sağlanmakta, gerçekleştirilen etkinliklerle şehrin dokusuna nüfuz edilmektedir” diye konuştu.
Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu: “Ağrı ve ilçelerinde turizmin geliştirilmesi noktasında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların yetiştirilmesi amacıyla Üniversite olarak; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Doğubayazıt Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu bünyesinde Aşçılık Programı, öğrencilerimizi yarınlara hazırlamaktadır. 20212022 eğitim öğretim yılında da Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde Turizm Rehberliği Bölümüne öğrenci alımı yapmayı planlıyoruz. Yine Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Temel Dağcılık Eğitim Kampı ve Zirve Tırmanışı Eğitimi” projesi ile yetiştirilecek profesyonel rehberler, Ağrı turizmine kazandırılacaktır. Ağrı’nın turizm alanında yurt içi ve yurt dışında tanınması, tercih edilebilir önemli bir turizm destinasyonu olması noktasında; Dağ turizmi, İnanç turizmi, Sağlık turizmi ve Termal turizm, Kış Sporları, Kültür Turizmi, Göl Turizmi, Yayla turizmi, Mağara turizmi ile Sulak alanlar ve kuş gözlemciliği turizmi alanlarına yapılacak yatırım ve tanıtımlar önemlidir. Üniversite olarak, tüm paydaşlarla yapılabilecek her türlü hizmetin destekçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hep beraber Ağrı’ya sahip çıkmalıyız ki, Ağrı hak ettiği değeri yakalasın. Ağrı Dağı’nın turistik değerinin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen bu toplantılar çok önemlidir. Bu tanıtımları ulusal ve uluslararası alanlara çekmeliyiz. Umutluyum, çünkü Hükümetimizle, Sayın Valimizle, Sayın Belediye Başkanımızla ve tüm paydaşlarla görüş birliğimiz, bir idealimiz ve bir inancımız var. Bu toplantının barışa, huzura, refaha, birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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