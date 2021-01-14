Ağrı'da kar yağışı başladı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Yeni yıla soğuk havanın etkisinde giren Ağrı'da meteorolojinin bildirdiği kar yağışı bugün sabah saatlerinde başladı. Zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı kırsal kesimi beyaza bürüdü.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-01-14 12:54:46



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