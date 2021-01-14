İtfaiye ekipleri suları donan vatandaşlara su taşıdı

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Ağrı’da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle suları donan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle suları donan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Suları donduğu için mağdur olan vatandaşların yardımına Ağrı Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri yetişti. Mahalleleri gezen ekipler, tanker ile vatandaşlara su dağıttı.

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