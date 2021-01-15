Doğu illeri, kar yağışıyla bembeyaz oldu (2)



AĞRI'DA 'KAR' SEVİNCİ

Ağrı'da günlerdir soğuk hava etkili olurken, kar yağışı da devam ediyor. Kent genelinde dün sabahtan beri yağan karın şiddeti, bugün arttı. Kentin tamamı beyaz örtüyle kaplanırken, 55 köy yolu da ulaşıma kapandı. Buna rağmen uzun zaman sonra yağan kara sevinen bölge halkı, kuraklık riskine dikkat çekti.

Murat Hançer, kar yağışının gece sabaha karşı etkisini artırdığını belirterek, "Şu ana kadar ilimizde ikinci kez kar yağıyor. Daha önce yağdığında pek etkisi yoktu. Ancak gece saatlerinde başlayan kar yağışı oldukça güzel oldu. Yağmaya da devam ediyor. İnşallah bu yağış devam eder. İlimize ve ülkemize bereket getirir. Ülkemiz ve ilimizde sular bitmeye başlamıştı. Bu açıdan inşallah iyi olur" diye konuştu.

Uzun süre sonra yağan kara, yolları kapatmasına rağmen sevindiklerini söyleyenler, kuraklık tehlikesinin azaldığını belirtti.

Öte yandan kentte esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizlerken, Ağrı İl Özel İdaresi, Ağrı Belediyesi ve Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol açma çalışmaları başlattı.Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-01-15 12:00:03



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