Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışması gerçekleştirdi

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Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında boş cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasında boş olan cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

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