Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışması gerçekleştirdi

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında boş cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasında boş olan cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.