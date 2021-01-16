Sağlık Hak-Sen Ağrı il temsilciliğine Fevzioğlu getirildi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası (Sağlık HakSen) Ağrı il temsilciliğine Tugay Fevzioğlu getirildi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası (Sağlık HakSen) Genel Başkanlığı tarafından Sağlık HakSen Ağrı il temsilciliği görevine getirilen Tugay Fevzioğlu, Sağlık HakSen'in kurulduğu günden bu yana, ilkelerinden taviz vermeden ve sağlık çalışanlarının her zaman yanında yer aldığını kaydetti. Sendikalarının ilkelerinden ödün vermeyen, önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Fevzioğlu,sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek için bu görevi aldığını, bundan sonra sendika aracılığıyla bütün sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için çaba sarf edeceğini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.