Ağrı yeniden beyaza büründü

Ağrı’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Ağrı’da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklar devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde etkisini gösteren kar yağışı, boş kalan cadde ve sokaklarda güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.