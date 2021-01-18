Ağrı’da kar hayatı olumsuz etkiledi

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Ağrı’da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrı’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklar devam eden kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte, vatandaşlar yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı süpürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler kara saplanan araçlarını çıkarmakta zorluk yaşarken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

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