Ağrı Belediyesi, haberleşmede sayısal telsiz sistemine geçti

Kent merkezi sınırları içerisinde sorumluluk alanı bulunan Ağrı Belediyesi, hizmetlerinin aralıksız sürmesi düşüncesi ile iletişim alanında dünyanın en gelişmiş haberleşme sistemlerinden olan sayısal telsiz sistemine geçiş yaptı.

Hizmet alanında, iletişim eksikliği yaşanmaması adına önlem amaçlı iletişim altyapısını değiştiren Ağrı Belediyesi başta; Ulaşım, İtfaiye, Fen ve Temizlik işlerinde kullanılmak üzere birim çalışanlarına sayısal telsiz cihazı verildi. Telsiz sisteminin getirmiş olduğu yenilikler içerisinde kapsama alanının yanı sıra maliyetsiz oluşu ve tüm cihazların içinde bulunan GPS cihazı ile araçlar ve personelin anlık takibi de istenildiğinde yapılabilmekte, sınırsız konuşma grubu oluşturup bu gruplardaki tüm telsizlerin görüşme kayıtları tutulabilmektedir. Görüşme kayıtları sayesinde hem itfaiye birimlerinin olaylara müdahale hızları incelenebilmekte hem de zabıta ve ulaşım birimlerinin çalışmaları takip edilebilmektedir.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Telsizlerimiz son sistem olma özelliğini taşımakla birlikte, Türkiye’nin her yerinde iletişimi sağlanabilmekte. Belediye birim müdürümüz Ankara’da da olsa, İstanbul’da da olsa burada ki yetkili ile bu telsiz üzerinden görüşme gerçekleştirebiliyor. Amaç, hızlı bir şekilde iletişimi kurmak ayrıca ücretsiz ulaşımı sağlayabilmek. Hayırlı, uğurlu olsun. Ağrılı hemşerilerimize hizmetlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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