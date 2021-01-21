Ağrı eksi 28 derece ile yine zirvede

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il, eksi 28 derece ile yine Ağrı oldu.

Türkiye’de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 28 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde dev buz sarkıtları oluştu. Ev ve iş yerlerinin camları dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutarken, vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.

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