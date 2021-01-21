Türk Kızılayı Hamur temsilciliği açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Hamur ilçesinde Türk Kızılayı temsilciliği açılışı yapıldı.

Türk Kızılayı Hamur temsilciliği düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Hamur Kaymakamı Kerem Türker, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Özer, Ağrı Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, İlçe Emniyet Amiri Atila Karatürk ve kurum amirleri katıldı.

Hamur Kaymakamı Kerem Türker, Kızılayın önemine dikkat ederek, temsilciliğin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.